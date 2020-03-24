Vefa destek toplantısı yapıldı

19 ) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca SYDV Salonunda “Vefa Sosyal Destek” toplantısı düzenlendi.

Toplantı Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Kızılay Şube Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Düzce SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)’da düzenlenen toplantıda özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan, tek başına yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla “İl Vefa Sosyal Destek Gurubu” oluşturuldu.

VEFA sosyal destek gurupları nasıl çalışacak

Oluşturulan” Vefa Sosyal Destek Grubu” ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Kızılay Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla karşılanacak, söz konusu vatandaşlar ihtiyaçlarını 112-155-156 çağrı merkezlerinden bildirecekler.