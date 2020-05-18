YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.Bin 440 kişinin yaşadığı Albayrak Mahallesi, 4 Mayıs günü mahallede ikamet eden ve İstanbul temaslı bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yapılan korona testinin pozitif çıkması üzerine aynı aileden 5 kişi daha virüsten dolayı tedavi altına alınmıştı.

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’ne 6 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle vatandaşlara erzak yardımı yapıldı.
Bin 440 kişinin yaşadığı Albayrak Mahallesi, 4 Mayıs günü mahallede ikamet eden ve İstanbul temaslı bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yapılan korona testinin pozitif çıkması üzerine aynı aileden 5 kişi daha virüsten dolayı tedavi altına alınmıştı. Mahallede korona virüs vakalarının artması üzerine harekete geçen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verirken, jandarma ekipleri tarafından da mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlara ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolisi yardımı yapıldı.
Mahalle Muhtarı Mazhar Güngör, mahallelerinin karantina altında olduğunu belirterek, “Sağ olsun kaymakamımız ve belediyemiz bizlere bugün yardım göndermişler. Bu yardımı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Cenab-ı Allah devletimizi korusun. Bizim devletimiz büyük bir devlettir. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Van Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:54

Van Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erciş’te doğaya yiyecek bırakıldı

Erciş’te doğaya yiyecek bırakıldı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.