YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı

Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı

ARDAHAN HABERLERİ  | 01.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 14 bin 396 kişinin ihtiyacını karşıladı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 14 bin 396 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Ardahan ve Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yeni kişilere ulaşmanın ve söz konusu kişilere devletin sıcak eli olarak hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte 7 bin 515 kişiye ulaşıldığını aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Çağrılara uyup zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ve bu konuda duyarlı davranan Ardahanlıların rolü tabi ki önemli. İlk günde dediğim gibi bu süreci en az hasarla atlatacağız. Vatandaşımız üzerine düşeni yapıyor. Çünkü bu salgınla devlet ve millet iş birliği ile baş etmek mümkündür. Vatandaşımız bu duyarlılığı gösterdikçe biz de devlet olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın çabasındayız."

Kars'ta da valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, bugüne kadar 6 bin 881 kişiye ulaşarak, söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi. Böylece Ardahan ve Kars'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere 14 bin 396 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
PARTNERNefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kars talep Vali Mustafa Masatlı Vefa Sosyal Destek Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Ardahan Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:00
Öğle
12:11
İkindi
16:02
Akşam
19:13
Yatsı
20:45

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı çöp toplama etkinliği

Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı çöp toplama etkinliği

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.