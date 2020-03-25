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Vefa Grubu, 3 günde 281 kişinin ihtiyacını karşılandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Kütahya’da tüm kurumlar seferber edildi.Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) 7-24 sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşuyor.112’ye gelen çağrılar doğrultusunda talepler değerlendirilerek vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kızılay, AFAD görevlileri ve gönüllüler tarafından alınarak evlerine teslim ediliyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Kütahya’da tüm kurumlar seferber edildi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) 7-24 sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşuyor.
112’ye gelen çağrılar doğrultusunda talepler değerlendirilerek vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kızılay, AFAD görevlileri ve gönüllüler tarafından alınarak evlerine teslim ediliyor. Yaşlıların kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri de Evde Sağlık Hizmetleri tarafından karşılanıyor.
22 Mart’ta hizmet vermeye başlayan VSDG için 112’ye 2 bin 620 arama geldi. Aramalardan bin 130 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanırken, bilgi almak için arayan bin 287 vatandaş ise ilgili birimler tarafından bilgilendirildi.
65 yaş aylığı alan 701 haneden tek başına yaşayan 281 hanenin temel ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde görevli ekipler tarafından evlerine teslim edildi.
Öte yandan sokakta yaşayan kişiler için özel bir otelle anlaşma yapıldı. Tespit edilen kişiler Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde otele yerleştirilecek.
Evlerinden çıkamayan ve maaşını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları talep etmeleri halinde İl Emniyet Müdürlüğü ile PTT koordinesinde evinde ödenecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maaşlarını diğer bankalardan alan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları da İl Emniyet Müdürlüğü ve banka görevlileri koordinesinde ödenecek. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçları için 112’yi arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu’na müracaat etmeleri yeterli olduğu belirtildi.

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