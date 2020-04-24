Vefa Grubu iftarda 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Ramazan ayının ilk iftarında 30 araç ile 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

Ramazan ayının başlaması ile çalışmalarını hızlandıran Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarına hız verdi. Korona virüsü salgının ardından Aydın ile genelinde binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılayan Vefa ekibi bu kez de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz Vefa Grubu koordinesinde Aydın Kızılayı ile birlikte 15 motorize ekibimiz, 15 binek aracımızla 1200 kişiye sıcak yemekleri iftar saatinde servis edildi. Allah kabul etsin" denildi.



