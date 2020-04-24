YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Vefa Grubu iftarda 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı

Vefa Grubu iftarda 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 22:01 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Ramazan ayının ilk iftarında 30 araç ile 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.Ramazan ayının başlaması ile çalışmalarını hızlandıran Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarına hız verdi.

Vefa Grubu iftarda 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Ramazan ayının ilk iftarında 30 araç ile 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.
Ramazan ayının başlaması ile çalışmalarını hızlandıran Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarına hız verdi. Korona virüsü salgının ardından Aydın ile genelinde binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılayan Vefa ekibi bu kez de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz Vefa Grubu koordinesinde Aydın Kızılayı ile birlikte 15 motorize ekibimiz, 15 binek aracımızla 1200 kişiye sıcak yemekleri iftar saatinde servis edildi. Allah kabul etsin" denildi.

Vefa Grubu iftarda 1200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Aydın Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.