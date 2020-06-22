Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Vefa Destek Grubu Koordinatörleri Erkan Alkan ve Aslı Giden Özçelik, ilçede ikamet eden şehit babalarını unutmayarak çiçek takdim etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu Lüleburgaz Koordinatörleri Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, babalar günü sebebiyle Lüleburgaz’da yaşayan şehit babalarını ziyaret etti. Şehit babalarının Babalar Gününü kutlayan Vefa Grubu Koordinatörleri, Lüleburgaz Kaymakamlığı adına çiçek takdim etti.



