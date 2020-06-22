YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Vefa Destek Grubu Koordinatörleri Erkan Alkan ve Aslı Giden Özçelik, ilçede ikamet eden şehit babalarını unutmayarak çiçek takdim etti.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu Lüleburgaz Koordinatörleri Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, babalar günü sebebiyle Lüleburgaz’da yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Vefa Destek Grubu Koordinatörleri Erkan Alkan ve Aslı Giden Özçelik, ilçede ikamet eden şehit babalarını unutmayarak çiçek takdim etti.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu Lüleburgaz Koordinatörleri Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, babalar günü sebebiyle Lüleburgaz’da yaşayan şehit babalarını ziyaret etti. Şehit babalarının Babalar Gününü kutlayan Vefa Grubu Koordinatörleri, Lüleburgaz Kaymakamlığı adına çiçek takdim etti.

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:18
İkindi
17:20
Akşam
20:56
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.