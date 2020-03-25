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Vefa grubu vatandaşların hizmetinde

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği bünyesinde oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ il genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız devam ediyor.Balıkesir Valiliğince yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda Balıkesir genelinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı.

Balıkesir Valiliği bünyesinde oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ il genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız devam ediyor.
Balıkesir Valiliğince yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Balıkesir genelinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı. Ekipler, siparişler doğrultusunda aldıkları malzemeleri talepte bulunan vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, vatandaşlarımız tarafından "112 Acil Çağrı Merkezi" üzerinden bildirilen isteklerin kabul edilerek ikametlerine ulaştırıldığını söyledi.
Bizim için en önemli varlıklardan birisi büyüklerimizdir
Vefa Sosyal Destek Gruplarının büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Vali Yazıcı, "Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç oranında ekip ve araç görevlendirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Nasıl ki çocuklarımız gözbebeğimizdir, yaşlılarımız da gözümüzün nurudur. Onlara gereken değeri vermeliyiz. Nasıl ki, gençler bizim geleceğimizse, yaşlılarımız da bilgelik kaynağımızdır. Bizim için en önemli varlıklardan birisi büyüklerimizdir. Biz koca yürekli bir aileyiz. Birlikte başaracağız. Evde kalmaya devam edelim" dedi.

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