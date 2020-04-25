YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Vefa grubunu arayıp köpek ve keçileri için yem istedi

Vefa grubunu arayıp köpek ve keçileri için yem istedi

BİLECİK HABERLERİ  | 25.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde köpek ve keçilerinin yemleri bitince İlçe Kaymakamlığı arayan Cemalettin Ergelen’e "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yardımcı oldu.Osmaneli İlçesi Oğulpaşa köyü Yeşil Çimen mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığı için Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak keçileri ve köpeği için yem talep etti.Bu talep üzerine Kaymakam Naif Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker’i yönlendirdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde köpek ve keçilerinin yemleri bitince İlçe Kaymakamlığı arayan Cemalettin Ergelen’e "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yardımcı oldu.
Osmaneli İlçesi Oğulpaşa köyü Yeşil Çimen mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığı için Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak keçileri ve köpeği için yem talep etti.
Bu talep üzerine Kaymakam Naif Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker’i yönlendirdi. Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Diker ve ekibi, keçilerin yemini ve köpek mamasını adamın evine getirerek teslim ettiler. Yaşlı adam da ilgililere teşekkür ederek, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde en kısa zamanda atlatırız inşallah. Allah devletimize milletimize zeval vermesi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.