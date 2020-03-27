YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vefa hattı Bafra’da devrede

Vefa hattı Bafra’da devrede

SAMSUN HABERLERİ  | 27.03.2020 15:57 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa sosyal destek hattı" tarafından karşılanıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Bafra Kaymakamlığı destek veriyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa sosyal destek hattı" tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Bafra Kaymakamlığı destek veriyor. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayacak olan 65 yaş üstü yaşlılar için kaymakamlık tarafından "Vefa sosyal destek hattı" oluşturuldu. 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayan yaşlılar, emekli maaşları, gıda ve temizlik ürünleri gibi talep ve ihtiyaçları ekipler tarafından temin edilip, evlerinde teslim ediliyor.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, ”65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın emekli maaşlarını alabilmeleri için gerekli tedbirler alınarak, evde hizmet uygulaması yapılmasına ve vatandaşların taleplerinin Vefa İletişim Merkezine iletilmesi durumunda bu talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekiplerince yerine getirilecektir” dedi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkarmaları kısıtlanan yaşlılar, günlük ihtiyaçları karşılandığı için Bafra Kaymakamlığına teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Samsun Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:19
Öğle
12:45
İkindi
16:15
Akşam
19:01
Yatsı
20:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Efe Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

FETÖ'nün finans yapısına operasyon

FETÖ'nün finans yapısına operasyon

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Hayalini gerçekleştirmek için kurduğu işletmede 22 çeşit fındık üretiyor

Hayalini gerçekleştirmek için kurduğu işletmede 22 çeşit fındık üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.