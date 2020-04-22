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Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor

ADANA HABERLERİ  | 22.04.2020 18:01 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından Adanalı vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı, bayraklar çocuklarla vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.Yapılan çalışmayla virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bu sene Meclisimizin açılışının 100.

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından Adanalı vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı, bayraklar çocuklarla vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Yapılan çalışmayla virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.
Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bu sene Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü olması sebebiyle çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bayramımızı, ilimizin meydanlarında büyük bir coşku içinde milletimizle ve çocuklarımızla el ele kutlamayı planlıyorduk; ama virüs salgını buna engel oldu. Ancak biz Türk Milleti olarak tüm dünyaya bayramımızı evlerimizde yapacağımız aktivitelerle de kutlayabileceğimizi göstereceğiz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz ilimizin her yerinde vatandaşlarımıza bilhassa da çocuklarımıza bayrağımızı dağıtıyor ve milletimizin bayram coşkusunu yaşamasını sağlıyor” dedi.
Demirtaş, tüm Adanalıları evlerinin balkonlarını Türk bayraklarıyla donatmaya ve 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

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