YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi

Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi

BİLECİK HABERLERİ  | 23.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Osmaneli ilçesinde pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarına üstün başarı belgesi ve başarı belgesi düzenleyip Osmaneli Kaymakamlığına gönderdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Osmaneli ilçesinde pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarına üstün başarı belgesi ve başarı belgesi düzenleyip Osmaneli Kaymakamlığına gönderdi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ise, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarına başarı belgesi verdi.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar"
Çalışanları makamında kabul edip başarı belgesi veren Kaymakam Yüksel Ünal , Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirerek, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının ilçe merkezi, köy ve mahallelerde hiçbir aksaklığa mahal vermeden 24 saat esasıyla görev yaparak, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini belirtti. Kaymakam Ünal, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan bütün ekiplerimiz bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulunan ve bulunmaya devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma, zabıta teşkilatımızın mensuplarına, daire müdürlerimize ve bu mücadeleye emek veren tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.rleri ile personele teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:49
İkindi
15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.