Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Osmaneli ilçesinde pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarına üstün başarı belgesi ve başarı belgesi düzenleyip Osmaneli Kaymakamlığına gönderdi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ise, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarına başarı belgesi verdi.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar"

Çalışanları makamında kabul edip başarı belgesi veren Kaymakam Yüksel Ünal , Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirerek, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının ilçe merkezi, köy ve mahallelerde hiçbir aksaklığa mahal vermeden 24 saat esasıyla görev yaparak, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini belirtti. Kaymakam Ünal, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan bütün ekiplerimiz bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulunan ve bulunmaya devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma, zabıta teşkilatımızın mensuplarına, daire müdürlerimize ve bu mücadeleye emek veren tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.rleri ile personele teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.

