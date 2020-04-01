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Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

AMASYA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde sağlık hizmetleri sunularak, ihtiyaçları not edilip alışverişleri yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendirirken, polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların muayene, maaş çekimi ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

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