YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu.Vatandaşların günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi whatsapp hattı, Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi sosyal medya hesapları ile 155, 156 ve 112 acil servis numaralarından gelen talepleri de değerlendirerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri bu kez kedisi için yardım isteyen bir vatandaşın yardımına koştu.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu.
Vatandaşların günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi whatsapp hattı, Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi sosyal medya hesapları ile 155, 156 ve 112 acil servis numaralarından gelen talepleri de değerlendirerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri bu kez kedisi için yardım isteyen bir vatandaşın yardımına koştu. Yenişehir’de ikamet eden Çiğdem Kardaş isimli bir vatandaşın kedisi dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken rahatsızlandı. Kardaş’ın kedisi için yardım istemesiyle harekete geçen Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, eve giderek kediyi aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile harekete geçen ekipler kediyi bir veteriner hekime götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Veteriner hekim tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi daha sonra ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Sağlığına kavuşan kedisini tekrar kucağına alan Çiğdem Kardaş, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:13
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:19
Yatsı
20:46

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Diyarbakırlıların Ramazan’da tatlı talebi 3 kat arttı

Diyarbakırlıların Ramazan’da tatlı talebi 3 kat arttı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.