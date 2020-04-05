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Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak gideriyor.

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak gideriyor. Çalışanları tebrik eden Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramcı, “İlçemizde Vefa Sosyal Destek Grubumuz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ibadet aşkıyla çalışıyorlar. Bu grubumuzda çalışan arkadaşlarımızın hepsini canı gönülden kutluyoruz. Çalışma arkadaşlarımız gönüllerin kahramanlarıdır. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

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