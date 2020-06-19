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Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarına teşekkür belgesi

MALATYA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarına yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi verildi.Türkiye’de 11 Mart’ta görülen yeni tip korona virüs (Covid-13) salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda, getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlara yardımcı olmak adına oluşturan zaman zaman Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri fedakarca görev yaptılar.Pandemi döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarının bir kısmını kabul edip başarı belgesi veren Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirdi.Şahin, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs (Covid - 19) salgını ile mücadele hususunda ilçemizde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ve bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve gayret gösteren, bütün ekiplerimiz gayretli ve özverili çalışma yaptılar.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarına yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi verildi.
Türkiye’de 11 Mart’ta görülen yeni tip korona virüs (Covid-13) salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda, getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlara yardımcı olmak adına oluşturan zaman zaman Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri fedakarca görev yaptılar.
Pandemi döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarının bir kısmını kabul edip başarı belgesi veren Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gurubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirdi.
Şahin, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs (Covid - 19) salgını ile mücadele hususunda ilçemizde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ve bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve gayret gösteren, bütün ekiplerimiz gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu süreç iyi bir şekilde yönetildi. İyi yönetilmeye de devam ediyor Bu pandemi süresince Vefa Sosyal Destek Grubuna tek gayelerinin "Evde kal, hayatta kal" sloganına destek olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulundunuz bulunmaya da devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Şahin, göstermiş oldukları bu olumlu davranışlarından dolayı başarılanının devamını dileyerek, Sosyal Vefa Destek gurubu mensuplarına teşekkür etti.

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