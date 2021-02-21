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Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

21.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Adana’da Dr.

Adana’da Dr. Aydın Kaplan, 27 yıl önce okuduğu köy okulunun öğrencilerini ziyaret ederek giysi ve maske yardımında bulundu.
Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Adana’nın Feke ilçesinin Tapan yöresindeki kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında toplanan mont, çorap, maske ve bal Tokmanaklı, Kırıkuşağı, Kovukçınar, Ali Kuşcu İlkokulu ve Paşalı Ortaokulu’ndaki öğrencilere dağıtıldı.
Soğuk kış günlerinde öğrencileri ısıtacak etkinliğe Kozan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aydın Kaplan’da katıldı. Dr. Kaplan, 27 yıl önce sıralarında okuduğu Tokmanaklı Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet ve maske dağıttı.
Dr. Aydın Kaplan, hayallerine kavuşmak için bu sıralarda kendisi gibi eğitime başlayan öğrencilere bir nebzede katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş ise hayırseverlerin destekleriyle yardım kampanyaları düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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