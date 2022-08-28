YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vefat eden babasına verdiği "madalya" sözünü tutan boksörün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Vefat eden babasına verdiği "madalya" sözünü tutan boksörün hedefi Avrupa şampiyonluğu

28.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı milli sporcu Abdullah Ömer Gökçe: - "Eylül ve ekim aylarında İtalya’da düzenlenecek olan EUBC Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağım ve inşallah orada da başarılı olurum" - "En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boy göstermek"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye şampiyonluğu sözünü verdiği babasının mezarını ziyaret edip madalyasını bırakan Ağrılı boksör Abdullah Ömer Gökçe, bundan sonra Avrupa şampiyonu olmak için çabalayacak.

Çocuk yaşlarda antrenörü Volkan Sarı tarafından keşfedilerek boks sporuna kazandırılan 15 yaşındaki Gökçe, temmuz ayında Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda birincilik elde etti.

Bu başarısıyla milli takıma seçilen Gökçe, daha önce Türkiye şampiyonu olma sözü verdiği ve geçen yıl vefat eden babasının mezarına madalyasını götürdü.

Babasına verdiği sözü gerçekleştirmenin gururunu yaşayan Gökçe, burada annesi ve antrenörüyle dua okudu.

- "En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Kentteki özel bir salonda çalışmalarına devam eden Gökçe, Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Milli sporcu Abdullah Ömer Gökçe, AA muhabirine, 7 yaşında boksa başladığını ve o günden bugüne spora hiç ara vermediğini söyledi.

Önceki yıllarda da katıldığı organizasyonlarda dereceleri olduğunu ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Eylül ve ekim aylarında İtalya’da düzenlenecek olan EUBC Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağım ve inşallah orada da başarılı olurum. En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boy göstermek. Türk bayrağını birincilik kürsülerinde dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'mizi daha yüksek yerlere taşımak istiyorum. İnşallah bunu da başaracağım."

Gökçe, geçen sene vefat eden babasına başarılı bir sporcu olma sözü verdiğini ve bunu yerine getirdiği için mutlu olduğunu anlattı.

- "Babama, Türkiye şampiyonu olma sözü vermiştim"

Milli takımda daha başarılı olmak için yoğun antrenman yaptığını aktaran Gökçe, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümden bu yana boksa ilgi duyuyorum. Küçüklüğüm boks videoları izleyerek geçti. Ağabeyim de eski boksör olduğu için onu da örnek aldım. Daha sonra antrenörüm Volkan Sarı hoca ile tanıştım. Bana baba gibi davranıp beni yanına aldı. Babama, Türkiye şampiyonu olma sözü vermiştim. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boy göstermek istediğimi söylemiştim. Kırıkkale'de elde ettiğim Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilmemi babama armağan ediyorum. Babamın mezarını ziyaret ettim ve madalyamı ona adadım."

Gökçe, yoğun antrenman dönemi geçirdiğini ve başarılı olacağına inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Dağcılık Federasyonu, "30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı" düzenleyecekTürkiye Dağcılık Federasyonu, "30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı" düzenleyecek
Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldüSamsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü
Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladıAdana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı milli sporcu

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:54
Yatsı
20:17
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.