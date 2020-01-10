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  4. Vefat eden gazeteciler unutulmadı

Vefat eden gazeteciler unutulmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde, vefat eden gazetecileri mezarı başında dualarla andı.Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak yaptığı açıklamada, “10 Ocak denilince hem sevimli güzel günler aklımıza geliyor hem de hüzünlü günümüz aklımıza geliyor.

Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde, vefat eden gazetecileri mezarı başında dualarla andı.
Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak yaptığı açıklamada, “10 Ocak denilince hem sevimli güzel günler aklımıza geliyor hem de hüzünlü günümüz aklımıza geliyor. Biz Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak özelikle Oktan ailesinin Urfamıza, basına yön vermiş değerli ağabeylerimizin ziyaretine geldik basında çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Şanlıurfamıza yön verendi Oktan ailesi, biz de bugünü hatırlamak için Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak az da olsa bir Fatihamızı okuyup kendilerini yad etmeyi kendimize görev bildik. İnşallah bu görevimizi rutin olarak her yıl düzenleyeceğiz. Vefat eden büyüklerimizle, gönüllerimizin kendileriyle beraber olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Allah nur içinde yaşatsın” diye konuştu.
Gazeteci Ömer Dodanlı da, “İlk defa Şanlıurfa’da ebediyete göç etmiş değerli gazetecileri mezarı başında anıyoruz. Bu anlamlı günde, ebediyete geçmiş tüm gazetecilerin hatırlanması ve gençlere örnek olması adına düzenlenen ziyarette emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ebediyete uğurlanan değerli ağabeylerimize, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Reha Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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