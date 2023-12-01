Vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sandıklı Alacami köyünde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden gazi Yaşar için cenaze töreni düzenlendi. Köyde düzenlenen törende cenaze namazının ardından Alacami Köy Mezarlığında edilen dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Kaymakam Önder Çengel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Çağrı Demiröz, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, İlçe Jandarma Komutanı Mevlüt Özdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaşar’ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Çengel, merhum gaziye Allah’tan rahmet, dost ve yakınlarına başsağlığı diledi.

