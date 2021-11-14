YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

14.11.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden Kore gazisi Atasoy, Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'daki evinde yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Veli Atasoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Atasoy için merkeze bağlı Hasandede köyünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Hasandede Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Atasoy'un naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Ankara'da dün hayatını kaybeden Veli Atasoy'a, sıhhiyeci olarak gittiği Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin yanı sıra, ABD'li ve diğer ülkelerin askerlerine de yardımcı olduğu için ABD tarafından "Üstün Hizmet Madalyası" verildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Kırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyorKırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:35
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

İnci Eczanesi
Merkez
Özder Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Özder Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.