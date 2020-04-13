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Vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundular

ÇORUM HABERLERİ  | 13.04.2020 18:53 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren eczacılar, hizmet verirken Koronavirüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.Çorum Eczacılar Odası Sungurlu Temsilcisi Ecz.

Vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundular

Çorum’un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren eczacılar, hizmet verirken Koronavirüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Çorum Eczacılar Odası Sungurlu Temsilcisi Ecz. Bekir Sami Ünsal, Koronavirüsü ile mücadelede eczanelerin 1. basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar olduğunu söyledi.
Her türlü riski ve tehlikeyi göze alarak yürütmüş oldukları bu sağlık hizmetini yerine getirmekten onur duyduklarını dile getiren Ünsal, “Koronaviris mücadelesi kapsamında; hizmet verirken virüs kaparak hayatlarını kaybetmiş olan eczacı meslektaşlarımız için Sungurlu eczacıları olarak; eczanelerimizde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak vefat etmiş olan eczacılarımızı andık. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundular

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Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
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