Vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve polisler katıldı.

Parmaksızoglu ailesine İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını vererek, hayatını kaybeden polis Sinan Parmaksızoglu’nun oğluna şu ifadelerde bulundu:

“Meslektaşımızın değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Bizler de değerli bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ayrıca böyle güzel evlatlar yetiştirdiği için de meslektaşımızla gurur duydum. Sizlere yüce Allah’tan sabır diliyorum."

Konuşmalarının ardından Parmaksızoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşının önünde saygı duruşunda bulunup dua edildikten sonra tören mangasınca omuzlarda taşınarak toprağa verildi.

