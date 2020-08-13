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Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

VAN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret etti.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Sinan Başak ile birlikte Çaldıran ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Sinan Başak ile birlikte Çaldıran ilçesini ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Çaldıran ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Arvas, İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve yönetimi ile çeşitli istişarelerde bulundu. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Milletvekili Arvas, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra İlçe Kaymakamı Adem Can’ı ziyaret eden Arvas, ardından Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile birlikte yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra esnafları ziyaret eden Arvas, pandemi süreci ile ilgili yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak hükumetin sağladığı desteklerle vatandaşlara sahip çıktığını söyledi. Çaldıran Ovasına kurulmuş ve İran ile 71 kilometrelik sınırı bulunan Çaldıran ilçesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Arvas, “Özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe sahip olduğu potansiyelin üretime dönüştürülmesi gerekiyor. Arazi varlığının yüzde 80’nini oluşturan çayır ve meraların üretim amaçlı kullanılması, Çaldıran’a kazandıracaktır” dedi.
Van’ın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edildiğini de hatırlatan Milletvekili Arvas, “Van, güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. Çaldıran Ovası da güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli yüksek olan bir bölgedir. Çaldıran ilçesinin güneş radyasyon değeri Van Gölü’ne kıyısı olan ilçelere nazaran daha yüksektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bu konuda ilana çıktı. Van’a 50 megavat kapasite ile pozitif ayrımcılık yapıldı. İnşallah Ekim ayında ihalesi yapılacak ve Çaldıran ilçemiz de bundan istifade edecektir. Bunların yanında jeotermal kaynaklar bakımında da zengin olan Çaldıran ilçemiz bu gibi sektörlerde güçlü ve avantajlıdır. Yatırım yapma ve iş kurma konusunda girişimcilerimizi ve yatırımcıları destekleyen kurumlar var. Şahsım olarak da istihdam ve kalkınma odaklı bütün projelere destek olmaya hazırım. DAP İdaresi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve KOSGEB gibi bir çok kurum, iş kurma ve yönlendirme konusunda çok önemli maddi ve manevi imkanlar sunmaktadır. Müteşebbisler, gençler, çiftçiler ve fikri olan herkes bu fırsatlardan yararlanmalıdır” diye konuştu.

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