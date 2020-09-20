YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Vekil Mesten dağ yollarında incelemelerde bulundu

Vekil Mesten dağ yollarında incelemelerde bulundu

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Dağ Bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Belediye başkanları ve ilçe başkanlarından dağ bölgesinde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dağ Bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.
Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Belediye başkanları ve ilçe başkanlarından dağ bölgesinde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mesten, "Dağ Bölgesi’nin ulaşım sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Doğancı tünel ve viyadük inşaatı ve devamında Kapıkaya mevkiinde 2 viyadük ve 3 tünel projesi, Orhaneli- Harmancık yol yapım çalışmaları, Keles yol yapım çalışmaları devam ediyor. Dağ yöresinin kalkınmasına yönelik çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Keles, Harmancık ve Büyükorhan sanayide teşvik kapsamına alındı. Orhaneli için de gerekli girişimde bulunduk. Ayrıca kırsal turizm, tıbbi ve aromatik ürünler ve hayvancılıkla ilgili gerek devlet gerekse yurt dışı kaynaklı finans destekli projelerin gerçekleşmesi için gayret sarf ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Bursa Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:29
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Alev Eczanesi
Nilufer
Alev Eczanesi
Nilufer
Alev Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.