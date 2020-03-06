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Vekiller ve bürokratlarla karayolları ve DSİ yatırımları değerlendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:24 | Son Güncelleme

Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüklerinin Manisa il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vekiller ve bürokratlarla karayolları ve DSİ yatırımları değerlendirildi

Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüklerinin Manisa il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya milletvekilleri ve bürokratlar da katıldı.
Manisa Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yetkililer katıldı.
Valilik Brifing Salonu’nda düzenlenen toplantıda, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve Karayolları 2. Bölge Müdür V. Alparslan Eşlik tarafından yapılan sunumlar ile Manisa’da gerçekleştirilen yatırımlar ve hayata geçirilecek projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Yeni Salihli Devlet Hastanesi bağlantı yolu ile ilgili çalışmalar, Gediz ve Muradiye kavşakları başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen karayolu çalışmaları ile Kelebek Barajında devam eden çalışmalar, Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi ve il genelinde gerçekleştirilen baraj ve gölet yapımlarına ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, yatırımların belirlenen sürelerde tamamlanabilmesi için görüş alışverişinde de bulunuldu.

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