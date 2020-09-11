Vektörel mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bin 385 personel, 192 araç ve tekne ile kent merkezi ile ilçelerde sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler son olarak Kaş, Korkuteli, Akseki ve Kemer ilçelerinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı vektörel mücadele yürüttü. İlaçlama ekipleri sokak sokak rögar ve çöp konteynerleri başta olmak üzere köşe bucak ilaçlama yapıyor.

“Çöpler açık alana bırakılmamalı”

Sinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöplerin açığa atılmaması, poşetlerde veya kapalı bidonlarda saklanması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

