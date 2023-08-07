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Velayet tartışması iki cana mal oldu

07.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Denizli’nin Tavas ilçesine yerleşen depremzede, çıkan tartışmada eşi ve eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Katil kocanın, cinayeti eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun velayetini kendi üstüne almamak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu işlediği ortaya çıktı.

Kan donduran olay, dün saat 12.15 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat’ta depreminin ardından Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Yaka Mahallesi’ne taşınan Ümit Mutlu Akpınar (26), 26 Ocak 2022 tarihinde Büşra Akpınar (24) ile dünya evine girerek ikinci evliliğini yaptı. Geç kadın, bir süre sonra ilk evliliğinden olan çocuğu Halil Gül’ün (4) velayetini eski kocasından almak istedi. 1 bir hafta önce eski eşinden çocuğunun velayetini almak için dava açan ve barodan avukat tutan Büşra Akpınar’ın bu girişimi 1,5 yıllık kocası Ümit Mutlu Akpınar ile kendisini boşanma aşamasına getirdi.

Yeni evli çift arasında velayet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, inşaat işçisi olan Ümit Mutlu Akpınar, "İkiniz igeberteceğim" diyerek, eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovaladı. Çocuğunu kucağına alan anne balkona doğru hareket ettiği esnada onları yakalayan Ümit Mutlu Akpınar, elindeki bıçakla eşine ve ardından 4 yaşındaki çocuğu defa bıçağı sapladı. Genç kadın ve küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, bağırış seslerini duyan komşuların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. İlk önce kapıyı kilitleyerek ekiplerin içeri girmesini engelleyen Ümit Mutlu Akpınar, daha sonra kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Büşra Akpınar ile Halil Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.

Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne oğul, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Büyük umutlarla evlendiği Ümit Mutlu Akpınar tarafından öldürülen Büşra Akpınar ile katili olan kocasından geriye sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk sözleri kaldı. Severek evlendiği kocası için "Ben yolumu kalbinde buldum" diye paylaşım yapan Büşra Akpınar’a, Ümit Mutlu Akpınar’ın, "Gülüşünle hayatıma baharlar açıyor. Mutlu Büşra" diyerek cevap verdiği görüldü.

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