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Veli Şaban Mahallesi Otoparkı temel atma töreni gerçekleşti

BAYBURT HABERLERİ  | 16.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan 2 bin 513 metre karelik alana inşa edilecek 180 araç kapasiteli 4 katlı otoparkın temel atma töreni gerçekleşti.17 Ağustos 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilen otopark inşaatının 31 Ağustos 2021 yılında tamamlanacağını kaydeden Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, otopark inşaatının toplam bedelinin 5 milyon 537 bin 645 lira olduğunu söyledi.

Bayburt Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan 2 bin 513 metre karelik alana inşa edilecek 180 araç kapasiteli 4 katlı otoparkın temel atma töreni gerçekleşti.
17 Ağustos 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilen otopark inşaatının 31 Ağustos 2021 yılında tamamlanacağını kaydeden Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, otopark inşaatının toplam bedelinin 5 milyon 537 bin 645 lira olduğunu söyledi. Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt’un sorunlarından birinin otopark olduğunun altını çizdi.
Pekmezci, yaz aylarında Bayburt’un nüfusunun artması nedeniyle otopark alanının yeterli olmadığını, Bayburt’a gelen vatandaşların mağdur olduğunu belirtti.
Temel atma töreni dualar eşliğinde son buldu. Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve vatandaşlar katılım sağladı.

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