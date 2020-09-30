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Veli Şaban Mahallesi Otoparkının yapımına başlandı

BAYBURT HABERLERİ  | 30.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesince kentin en büyük sorunlarından biri olan otopark konusuna çare olmak adına Veli Şaban Mahallesi Otoparkının yapımına başlandı.İhalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan otopark 118 araç kapasiteli ve 4 kattan oluşacak.

Veli Şaban Mahallesi Otoparkının yapımına başlandı

Bayburt Belediyesince kentin en büyük sorunlarından biri olan otopark konusuna çare olmak adına Veli Şaban Mahallesi Otoparkının yapımına başlandı.
İhalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan otopark 118 araç kapasiteli ve 4 kattan oluşacak. Toplamda 4 bin 500 metrekare alana sahip otopark hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerden birini daha hayata geçiriyoruz. Daha önce dediğimiz gibi Bayburt’un elzem sorunlarına bir bir el atacağız. Veli Şaban Mahallemizde yapacağımız otoparkımızın ihalesini gerçekleştirerek yer teslimini yaptık ve yapımına başladık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede bitireceğiz.” dedi.
Otopark hakkında sayısal bilgilerde veren Başkan Pekmezci, “Otoparkımız toplamda 4 bin 500 metre kare kapalı alana sahip ve 4 katlı olacak. 118 araç kapasiteli olup mimari açıdan da oldukça estetik bir yapıda. İnşallah tamamlanınca Veli Şaban Mahallesi’ndeki park sorunu ve araç yığılmasına çare olacak. Biz Bayburt Belediyesi olarak tarih ve kültür şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun.” ifadelerini kullandı.

Veli Şaban Mahallesi Otoparkının yapımına başlandı

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