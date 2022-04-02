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Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı

02.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ü.B. (46) adlı kişinin hipodromda silahla yaralandığı bilgisinin alınması üzerine, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli M.E.Ş, olay yeri yakınında kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, M.E.Ş ile Ü.B. arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Ü.B'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada şüphelinin, daha önce işlediği bir suçtan dolayı ''ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak''tan arandığı tespit edildi.

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