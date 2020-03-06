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Veliler birbirleriyle yarıştı

ORDU HABERLERİ  | 06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kabadüz ilçesinde, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar’ın eşi Ayşe Tuba Uçar’ın koordinatörlüğünde ‘Ailecek Okuyoruz’ projesi hayata geçirildi.

Kabadüz ilçesinde, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar’ın eşi Ayşe Tuba Uçar’ın koordinatörlüğünde ‘Ailecek Okuyoruz’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, velilere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.
İlçe genelinde uygulanan projeyle Hazreti Peygamber’in hayatını anlatan kitap velilere dağıtıldı. Kabadüz İlçe Müftülüğünün hazırladığı 25 soruya doğru cevap vermek için birbiriyle yarışan annelerin bazıları çocukları kucağında sınava katıldı. Kitabı okuyan veliler öğrendiklerinden sınava girerek tatlı rekabet içinde birbirleriyle yarıştı. Sınav sonunda velilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Burada velilere hitaben konuşan Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, projeye destek veren tüm velilere teşekkür ettiğini söyledi. Projenin amacının kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu dile getiren Baş, “Kaymakamımız Necdet Uçar’ın eşi Ayşe Tuba Uçar hanımefendinin koordinatörlüğünde ‘Ailecek Okuyoruz’ projesini uyguladık. Proje kapsamında ilk olarak velilerimize Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar verildi. Sonrasında da velilerimiz öğrendiklerinden sınava girdiler. Çok güzel bir projenin ilçemizde gerçekleşmiş olması bizleri çok mutlu etti. Proje ile anne-baba ve çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sınava katılan veli Demet Alan, “Öğretmenlerimiz tarafından Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitabı baştan sona okudum. Peygamber Efendimizin hayatını bu sayede daha iyi öğrendim. Kitap okuyarak çocuklarıma ne kadar güzel bir örnek olduğumu fark ettim. Öğrendiklerimden de sınava katılmak beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu.
Etkinlik günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

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