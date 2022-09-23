"Venedik Bienali Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu"na başvurular devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak projenin belirlenmesi için yapılan açık çağrı, 3 Ekim'de sona erecek.

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'ndeki Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.

"Geleceğin Laboratuvarı" başlıklı Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi, gelecek yıl 20 Mayıs –26 Kasım 2023 arasında sanatseverlerle buluşacak.

- Açık çağrı

Çeşitli mimari fikir üretimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi başvurularında ilk aşama için sunulan önerilerin, mimarlık alanında güncel meseleleri yeni fikir ve kavramlar üzerinden tartışmaya açabilen, mimarlık veya mimarlık ötesi kavramlara disiplinler arası yaklaşımlar getiren, alışılagelen anlatılara meydan okuma potansiyeline sahip kavramsal bir çerçeve sunması bekleniyor.

Sergide yer alacak projenin güçlü bir görsel anlatımı, önerilen temanın anlaşılır ve erişilebilir olması da önemseniyor. Çağrı, içinde Türkiye'den bir ekip liderinin yer aldığı çokuluslu ekiplerin de katılımına açık.

- Başvuru koşulları

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde beşinci kez yer alacak Türkiye Pavyonu sergisini oluşturmak için yapılan çağrının ilk aşamasında, Türkiye Pavyonu için önerilen serginin teması ve proje önerisiyle birlikte sergi tasarımı ve mekansal kurgu, ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan bir belge ile başvuru sahibi ya da sahiplerinin öz geçmişleri ve ilgili işlerin yer aldığı bir portfolyo sunulması isteniyor.

Seçici Kurul'un ikinci aşamada değerlendirilmek üzere belirleyeceği üç projenin ekiplerinden ise takvim, çalışma yöntemi, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları istenecek

İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratoryal sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi seçici kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirmesi amaçlanıyor.

Başvuru, küratörler, mimarlar, sanatçılar, tarihçiler, tasarımcılar, teorisyenler, eleştirmenler ve benzeri alanlarda çalışan herkese açık olarak yapılıyor.

Başvurular bireysel veya ekip halinde ve Türkiye'den en az bir katılımcının dahil olacağı uluslararası iş birlikleriyle de yapılabilir.

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, Aslı Çiçek, Neyran Turan, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar'dan oluşan seçici kurul, iki aşamadan oluşan açık çağrı yöntemi ile belirleyecek.

Başvuru ve seçim süreci hakkında ayrıntılı bilgiye "iksv.org" sitesinden ulaşılabilir.

