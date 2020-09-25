YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON’a iade-i ziyaret

Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON’a iade-i ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu.Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmesine sağladıkları katkı için SANKON’a teşekkür eden Büyükelçi Reyes, “SANKON Genel Merkezinde olmaktan çok memnunum.

Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON’a iade-i ziyaret

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu.

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmesine sağladıkları katkı için SANKON’a teşekkür eden Büyükelçi Reyes, “SANKON Genel Merkezinde olmaktan çok memnunum. Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu’nun bizleri ziyaretinin ardından Türkiye ile Venezuela ticaret hacminin SANKON şirketlerinin çalışmaları ile daha ileri düzeye geleceğine inanıyorum. Bu şirketlerin ülkemizin acil ihtiyaçlarını karşılama konusundaki gayretlerinden dolayı son derece memnunum. En kısa zamanda Venezuela şirketleri ile Türk şirketlerinin ticarete başlaması en büyük dileğimdir. Sizlerin vasıtası ile gerçek dost Türkiye halkına selam ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Ziyareti için Büyükelçi Reyes’e teşekkür eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da, “Büyükelçi Reyes’i genel merkezimizde görmek bizleri onurlandırdı. Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz. Venezuela bizim gerçek dostumuz. SANKON’un bütün şirketleri Venezuela ile ticaret yapmak için büyük bir gayret içindeler. En kısa zamanda karşılıklı ticari ilişkilerimizle var olan dostluğumuz daha da ileri seviyeye gideceğine olan inancım tamdır. Türk Halkı, Venezuela Halkının her konuda yanındadır bunun bilinmesini arzu ediyoruz. Dost ve kardeş ülke Venezuela Büyükelçisini misafir etmekten büyük onur duyuyoruz. Türk Halkı adına sizin şahsınızda Venezuela halkına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mümkün olan en kısa zamanda geliştirilmesi konusunda mutabık kılındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:23
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.