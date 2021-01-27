Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vergi borçlarının yapılandırılması avantajında son günün 1 Şubat 2021 olduğunu söyledi.

Başkan Uzun, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kanun ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanun’a göre yapılandırılabildiğini belirten Uzun, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları, Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerin ecrimisil borçları da bu Kanun’a göre yapılandırılarak ödenebileceğini açıkladı.

Vergi borçları yapılandırılması için son günler olduğunu hatırlatan Uzun, yapılandırmalarda taksit seçeneğinin de olduğunu sözlerine ekledi.

