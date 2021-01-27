YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

27.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vergi borçlarının yapılandırılması avantajında son günün 1 Şubat 2021 olduğunu söyledi.Başkan Uzun, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vergi borçlarının yapılandırılması avantajında son günün 1 Şubat 2021 olduğunu söyledi.
Başkan Uzun, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kanun ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanun’a göre yapılandırılabildiğini belirten Uzun, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları, Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerin ecrimisil borçları da bu Kanun’a göre yapılandırılarak ödenebileceğini açıkladı.
Vergi borçları yapılandırılması için son günler olduğunu hatırlatan Uzun, yapılandırmalarda taksit seçeneğinin de olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:44
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Başkan Özdemir: “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık"

Başkan Özdemir: “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık"

Kayak merkezi otelleri için yeni korona kısıtlamaları

Kayak merkezi otelleri için yeni korona kısıtlamaları

Samsun'da cip su kanalına devrildi: 1 yaralı

Samsun'da cip su kanalına devrildi: 1 yaralı

Sosyal medyadan çocuk istismarına adli kontrol

Sosyal medyadan çocuk istismarına adli kontrol

Yılport Samsunspor, Mucahit Albayrak'ı kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Mucahit Albayrak'ı kadrosuna kattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.