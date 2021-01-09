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Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

09.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başlattığı kitap kampanyasına destek vererek okulun kütüphanesi için kitap hediye etti.Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile birlikte Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Baysal, Okul Müdürü Fatma Has ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başlattığı kitap kampanyasına destek vererek okulun kütüphanesi için kitap hediye etti.
Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile birlikte Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Baysal, Okul Müdürü Fatma Has ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun başlattığı ’Bir kitapta senden’ kampanyasına, 100 kitap hediye ederek destek olan Baysal, günümüzde dijitalleşmenin hızla devam ettiğini, bilgiye ulaşmada çeşitli alternatif arayışların olduğunu ancak ’okumak’ deyince asıl olanın kitap okumak olduğunu söyledi. Kütüphanelerin kitap ve okurlar için, okumak için önemli olduğunu kaydeden Baysal, kampanyanın kız çocuklara yönelik eğitim veren bir okulda hayata geçirilmesinin çok daha önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Baysal, ilk etapta şahsı adına verdiği bu desteğin kurum adına da devam edeceğini söyledi.
Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise Baysal’a teşekkür ederek, "Bu tür faaliyetler her zaman eğitim camiasından beklenir ve genellikle ’onlar yapar, çözer’ mantığı ile bakılan bir faaliyettir. Vergi Dairesi Başkanımızın bu desteği, bu bakışı değiştiren bir anlayış oldu" dedi. Şişmşek, kampanya kapsamında farklı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin önemli olduğu sözlerine ekledi.

Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

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