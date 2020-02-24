Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu, Vali Köşger’i ziyaret etti

Vergi haftası dolayısıyla Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

24 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında kutlanan 31. Vergi Haftası tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vergi Haftası nedeniyle Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Vali Köşger, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın’da Vergi Haftası dolayısıyla mükellef ziyaretleri, bilgilendirme çalışmaları ve eğitimleri gibi etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.



