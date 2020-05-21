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Vergi ödemelerinde sosyal mesafe düzeni

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 12:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla hizmet binasında yeni bir düzenlemeye gitti.

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla hizmet binasında yeni bir düzenlemeye gitti. Ödemelerin yapıldığı vezneler sabah ve öğleden sonra açılış saatleri öncesi dezenfekte edilirken mükelleflerin sosyal mesafe kuralları içinde beklemeleri için fuayeye aralıklarla sandalyeler yerleştirildi.
Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla belediye hizmet binasında yeni düzenleme gerçekleştirdi. Daha önce alınan kararlar doğrultusunda Fener Mahallesi’nde bulunan ana hizmet binasına girişlerin tek noktadan yapılmasına yönelik düzenleme aynen devam ettirilirken böylece çalışanlar dahil herkesin ozon odasından geçmesi sağlanıyor.
Ozon odasının ardından ateşi ölçülerek içeriye alınan mükellefler, vezne bölümünde sosyal mesafeyi korumak için önce, fuayede oluşturulan geçici bekleme bölümüne geçiyor. Burada aralıklı olarak yerleştirilen sandalyelerde bekleyen mükellefler sıranın kendisine gelmesiyle vergilerini yatıracakları bölüme geçiyor. Sıra numarası da belediye personeli tarafından alınıp mükellefe bildirilirken böylece birden çok kişinin numaratöre dokunmasının da önüne geçiliyor. Muratpaşa Belediyesi, bu önlemlerini yanı sıra, vezne bölümünü sabah ve öğleden sonra açılış saatlerinde dezenfekte ediyor.
Ayrıca, olası yoğunluğu önlemek amacıyla Muratpaşa Belediyesi vezneleri, 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar saat 08.30

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