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Vergi yeniden yapılandırmada son gün 31 Ocak

26.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Vergi yeniden yapılandırmada son gün 31 Ocak

Aliağa Belediyesi, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” dan yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihinde sona erdiği uyarısında bulunarak, borçlu vatandaşları bu imkandan faydalanmaya çağırdı.Aralık ayında yapılandırma kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık’ta bitecek olan başvuru süresi ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Aliağa Belediyesi, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” dan yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihinde sona erdiği uyarısında bulunarak, borçlu vatandaşları bu imkandan faydalanmaya çağırdı.
Aralık ayında yapılandırma kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık’ta bitecek olan başvuru süresi ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda yeniden yapılandırma işlemleri için verilen süre pazar günü sona eriyor. Bu sürede borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlar 6, 9, 12 ya da 18 ay taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.
Vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırma işlemleri için interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet’e giriş yapıp “Yapılandırma İşlemleri” kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyor.
Aliağa Belediyesine günü geçmiş vergi borçları bulunan vatandaşlar, 31 Ocak 2021 tarihine kadar merkez, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet binalarına bizzat giderek ya da https://ebelediye.aliaga.bel.tr/ adresinden sisteme giriş yaparak online olarak emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini yapılandırabilecek. Vergi ve para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 90 faiz indirimi uygulanıyor. Vatandaşlar, ödemelerini kredi kartı ile yapılabildiği gibi taksitlendirme fırsatlarından da yararlanabiliyor.

Vergi yeniden yapılandırmada son gün 31 Ocak

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