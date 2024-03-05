‘Veri bilimi ve analitiği’ ile ‘yapay zeka ve makine öğrenmesi’ lisans düzeyinde ilk kez açılacak

YÖK Başkanı Özvar’ın başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da ‘yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri’ toplantısı gerçekleşti. YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında; yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri bildirdi. Özvar konuşmasında, yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans ve ön lisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ‘Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu’ kurulduğunu ifade eden Özvar, “Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu” dedi.

Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini ancak ilerleyen günlerde program sayısının artacağını belirtti.

Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan ‘Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri’, ‘Yazılım Geliştirme’ ve ‘Bilgi Güvenliği Teknolojisi’ bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağladıklarını anlatan Özvar, bunlara ilaveten 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti. Özvar, lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin ‘Veri Bilimi ve Analitiği’ ile ‘Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi’ olduğunu, açıkladı.

Özvar, lisans ve önlisans programlarının açılacağı üniversiteleri ise şöyle sıraladı:

“Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi.”

Özvar tamamı yeni açılacak 12 önlisans programının “Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Robotik ve Yapay Zeka, Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, İmalat Yürütme Sistemleri, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İnsansız Araç Teknikerliği, Ön-yüz yazılım Geliştirme, Arka-yüz yazılım Geliştirme” olduğunu bildirdi.

“ÖĞRENCİLER BAŞKA BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİNDEN DE DERS ALABİLECEK”

Programların bir kısmında ilk kez, müfredatta yer alan ve seçilecek dersleri büyük üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi ve senkron biçimde verileceğini belirten Özvar, “Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek. Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatın niteliklerini yükseltecektir” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİ SEÇERKEN PEK ÇOK HUSUSU DİKKATE ALDIK”

Özvar, tüm bu programların hangi üniversitede açılmasına ilişkin karar verirken pek çok hususu göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programları olan üniversitelerimizi belirledik” dedi.

YÖK Başkanı Özvar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Çalışma grubu marifetiyle açılmasına karar verilen 12 ön lisans programındaki dersler belirlendi. Böylece ortak müfredatı belirlemiş olduk. Lisans bölümlerinin zaten bir kısmı hali hazırda mevcut olduğu için bir müfredatları var. Böyle de olsa lisans bölümleri için de ortak olarak ders listesinin belirlenmesini ve ortak müfredatın takip edilmesini arzu ediyoruz.”

Özvar’ın konuşmasının ardından Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu konuyla ilgili sunum yaptı. Toplantıya Özvar’ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman katıldı.

