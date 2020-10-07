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“Verimli ders çalışma ve motivasyon” seminerleri e-kültür platformunda

ANKARA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama 12 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama 12 Ekim Pazartesi günü başlıyor. İlkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 8’inci sınıfların yanı sıra lise 12’nci sınıf öğrencileri de okula gidecek. Bir yandan da öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Sincan Belediyesi bu süreçte de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Her eğitim-öğretim yılında okullarda öğrencilerle buluşturduğu “Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon” eğitimlerini şimdi dijital platforma taşıdı.
Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunarak tüm etkinliklerini dijital ortama taşımıştı. Eğitimden seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor.
Sincan Belediyesi yayınlarına bir yenisini daha ekledi. “Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon” eğitimini öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyenlerle internet üzerinden buluşturuyor. Eğitim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan tarafından verilen eğitimleri “ekultur.sincan.bel.tr” adresinden girerek 7/ 24 izleyebilirsiniz.
Eğitimde; verimli ders çalışma yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerin sınav kaygılarını nasıl atlatabilecekleri hakkında bilgiler veriliyor. “Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.” diyerek sözlerine başlayan Ertan, etkili çalışma için zamanın programlı ve verimli kullanılması gerektiğine, hayatta başarı için ise hedef belirlemenin önemine dikkat çekiyor.

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Akdere
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