Verimli sulama sitemleri eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, İnece beldesinde çiftçiye "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" konulu eğitim verildi.

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde "Bilinçli ve Tasarruflu Sulama İçin Çiftçilere ve Diğer Yararlanıcılara Yönelik Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Artırılması" öncelikli konu başlığı altında yürütülen tedbirlere ivme kazandırmak amacıyla İnece Beldesinde Sulama eğitimi anlatıldı. S.S. Kayalı Köyü Sulama Kooperatifi Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü KTV Şube Müdürü Hasan Doğan, Tekniker Güner Ön ve Dr. Selçuk Özer tarafından verilen 3 gün süreli Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri başlıklı eğitime, sulama yapan civar köyler dahil 48 çiftçi katıldı.

Eğitime katılan çiftçi, sulama sistemlerinden yüzey-yağmurlama ve damla sulama sistemleri ile bunların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgilendirildi.

Eğitime katılanlar katılım belgelerini Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel’den aldı. İl Müdürü Özel, yaptığı konuşmada suyun ve tarımsal sulamanın önemine dikkat çekerek eğitime katılarak, belge alan çiftçilerimize ayrıca teşekkür etti.

