Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri anlatıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilere “"Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri" etkinliği düzenlendi.

Kilis Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, "Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri" etkinliğini düzenlendi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Pandemi süresi boyunca ara verilen etkinliklerin yeniden başladığı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağı bildirildi.



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