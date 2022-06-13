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Vestel, 24. kez elektrik-elektronik sektörü ihracat şampiyonu oldu

13.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: - "Vestel’in başarı grafiği, teknoloji, inovasyon ve ihracat odaklı sürdürülebilir iş modeli sayesinde istikrarlı bir seyir izliyor" - "24 yıldır aralıksız olarak sektörünün ihracat şampiyonu olan Vestel ile gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Vestel, 2,6 milyar dolarlık ihracat geliriyle elektrik-elektronik sektöründeki aralıksız ihracat şampiyonluğunu bu yıl da bozmadı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni 13 Haziran günü TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi.

Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini 2,6 milyar dolarlık ihracat geliri ile 2021 yılında da koruyarak, 24’üncü kez şampiyon oldu. 2021 yılında toplam satışları içinde yüzde 75’e ulaşan ihracat oranıyla ülke ekonomisine katkı sunan Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen genel sıralamada ise 5’inci oldu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Vestel’in Türkiye’de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamadaki 5’incilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu, "Zorlu Holding olarak üretim, istihdam ve ihracatta sürekliliği sağlayarak ülke ekonomimize katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz. Vestel’in başarı grafiği, teknoloji, inovasyon ve ihracat odaklı sürdürülebilir iş modeli sayesinde istikrarlı bir seyir izliyor. 24 yıldır aralıksız olarak sektörünün ihracat şampiyonu olan Vestel ile gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji üretimiyle Türkiye’yi dünyanın 158 ülkesinde gururla temsil ettiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan ise, "Katma değerli servis ve dijital çözümlere odaklanan bir teknoloji şirketi olarak Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşüme odaklanıyoruz. Bu yolda kat ettiğimiz mesafe ile ülkemizde ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı ve yurt dışı iş birliklerimizi devam ettirerek ülke ihracatındaki yerimizi korurken, ihracat gücümüzü artıracak hamlelerde bulunacağız." açıklamasında bulundu.

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