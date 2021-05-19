Vestel, 65 ödülle Plus X Awards'a damga vurdu

İSTANBUL (AA) - Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards'ta tasarımlarıyla, dünya devi rakiplerini geride bırakarak, aldığı 65 ödülle yarışma tarihine geçecek bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards'a damga vurdu.

Vestel'in tasarımları, dünya devi rakiplerini geride bırakarak, 65 ödülle yarışma tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Ayrıca Vestel, organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü "En Yenilikçi Marka 2021" unvanını da aldı.

Yaklaşık 20 yıldır uluslararası ölçekte düzenlenen tasarım ve inovasyon yarışması Plus X Awards, teknoloji, spor ve yaşam alanlarına dokunan küresel markaları ödüllendirdi. Almanya’da düzenlenen organizasyon kapsamında tasarımlarıyla toplam 65 ödül almaya hak kazanan Vestel, yarışmanın tarihine geçti.

Vestel'in sıra dışı tasarıma sahip televizyonları ve tüm dünyanın gündeminde olan elektrikli araç şarj istasyonlarından oluşan 7 ürünü 25 ödül alırken, Vestel UX (Arayüz) ekibinin kullanıcıya pratik ve konforlu bir hayat vadeden 7 projesi de 16 ödüle layık görüldü. Lisanslı bir Vestel markası olan Sharp 2K20 Yeni Seri ailesindeki 6 ürünüyle, Plus X Awards kapsamında toplam 23 ödül almaya hak kazandı.