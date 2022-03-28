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Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi

28.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (United Nations Global Compact) Nisan 2021'de imzacısı olan Vestel, 25 Mart'ta düzenlenen Global Compact Türkiye Genel Kurulu'nda resmi imza törenine katılarak taahhüdünü yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren Vestel, yenilenen vizyonuyla hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olma yolunda yeni bir adım attı.

Vestel, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarını sürdürülebilirlik kimliğiyle yönetirken, bağlı bulunduğu Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 Stratejisi ışığında dünyanın geleceğine katkı sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Vestel'in hedeflerine bağlılığının bir göstergesi olarak imzacı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu yolculuğun kurumsal bir yapıda devam etmesine destek oluyor.

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