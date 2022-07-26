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Vestel Ekspres, Susurluk ve Karesi mağazaları açıldı

26.07.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel Ekspres Susurluk mağazası Balıkesirlilere 31 Ağustos'a kadar açılışa özel yüzde 15’lik indirim sunarken, Karesi mağazası ise tüketicilere yüzde 10’luk indirim uyguluyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, Vestel Ekspres konsepti ile Balıkesir'in Susurluk ve Karesi ilçelerinde mağaza açarak Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısını 103’e ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel’in fiziki alışveriş ile dijital deneyimi aynı potada eritmeyi başardığı küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, Balıkesir’de iki mağaza açtı.

Susurluk ve Karesi’de açılan iki yeni mağaza tüketiciye istediği ürünü anında bulma, ürün ve fiyat karşılaştırma, aynı gün teslimat gibi hayatı kolaylaştıran hizmetler sunuyor.

Tüm ürün gruplarının teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres’lerde müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor.

​​​​​​​Verilen bilgiye göre, Vestel Ekspres Susurluk mağazası Balıkesirlilere 31 Ağustos'a kadar açılışa özel yüzde 15’lik indirim sunarken, Karesi mağazası ise tüketicilere yüzde 10’luk indirim uyguluyor.

Açılışa özel indirimlerin yanı sıra avantajlı çeyiz paketleri ve daha birçok fırsat Susurluk ve Karesi’de açılan yeni Vestel Ekspres mağazalarında Balıkesirlileri bekliyor.

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