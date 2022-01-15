Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri "Türkiye’nin En İyi İşyeri" seçildi

İSTANBUL (AA) - Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Kincentric’in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri/ Best Employers Araştırması 2020/2021 sonuçları belli oldu.

Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, çalışanlarla yapılan görüşmeler ve işyeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar sonucunda “Türkiye’nin En İyi İşyeri” olmaya hak kazandı.

40 farklı sektörden 200’ü aşkın şirketin değerlendirildiği 2021 listesinde Vestel, Müşteri Hizmetleri ve Satış Pazarlama Şirketleri ile “Türkiye’nin En İyi İşyeri” seçilen 22 şirketinden ikisi olma başarısını gösterdi.

Geçen yıl aynı ödülü alan Vestel Müşteri Hizmetleri, istikrarlı başarısını devam ettirerek, ikinci kez Türkiye’nin En İyi İşyeri ödülünü almış oldu.

Geniş katılımlı iş yeri araştırması Kincentric Best Employers, şirket çalışanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor. Şirket çalışanları işyerlerini; bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere 4 farklı alanda değerlendiriyor.

Çalışanına verdiği değerle bu ödüle layık görülen Vestel’in, insan kaynakları politikasının en önemli hedeflerinden biri, Vestel’in çalışmak için özellikle tercih edilen bir şirket olması. Vestel, teknolojik üstünlüğünü ve tasarımdaki liderliğini koruyabilmenin yanı sıra kaliteli müşteri hizmeti sunabilmenin en önemli unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyor.

Performans sistemi, kariyer geliştirme sistemi, prim sistemi, ödüllendirme takdir tanıma sistemi gibi insan kaynakları uygulamalarının yenilikçi bir yaklaşımla ele alınarak kurgulandığı Vestel’de çevik organizasyon, esnek çalışma, uzaktan çalışma ve takımlar arası iş birliğini artırmaya yönelik yeni iş modelleri ile bağlılık daha da artırıldı.

