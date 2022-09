Vestel’in yeni teknolojileri IFA’da

İSTANBUL (AA) - Vestel'in yeni ürünleri tüketici elektroniği fuarı IFA 2022'de ziyaretçilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel’in sürdürülebilirlik vizyonuyla ürettiği tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazesi fuarda büyük ilgi gördü.

24 yıldır sektörünün ihracat şampiyonu Vestel, 2-6 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen, IFA Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya fuarındaki 3 bin metrekarelik standında yeni ürünlerini tanıttı.

Vestel, bataryasını kendi ürettiği yeni şarjlı dik tip süpürge modelini de IFA’da tanıttı. Tasarım ve üretimi tamamıyla yerli kaynaklarla yapılan ve seri üretimine başlanacak olan şarjlı dik tip süpürgesi Vestel S50, mıknatıslı duvara asma aparatı ve tek şarjla 80 dakikaya varan çalışma süresi ile öne çıkıyor.

Ergonomik tutma sapı ve ergonomik hava çıkış delikleri gibi özellikleriyle de kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Vestel’in Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirdiği ve halihazırda dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger) yeni tasarım ve geliştirilen özellikleriyle IFA’da sektörün beğenisine sunuldu.

Iberdrola, Eneco, E.ON gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük eden Vestel, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına da katkıda bulunarak daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor.

- Vestel, IFA'da gelecek yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini sergiliyor

Vestel, IFA’da elektrikli bisiklet bataryaları, pille çalışan televizyon ve şarjlı dik süpürgelerin yanı sıra gelecek yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini de sergiliyor.

OLED TV, kullanıcıları sadece yeni bir televizyonla değil yepyeni bir dünya ile tanıştırıyor. Gerçek dünyadaki parlaklığı ve renkleri sunan OLED TV, panel teknolojisiyle olağanüstü kontrast, derin siyahlar ve gerçeğe yakın renk canlılığının yanı sıra hem ışık hem de gölge sahnelerinde ayrıntılar sunuyor.

Vestel, 8K TV’nin harika tasarımı sayesinde de ekran teknolojisi ile üstün çözünürlüğü bir araya getiriyor. 7680x4320 pikseli bulunan Vestel 8K TV, kullanıcıların televizyonlarından bekleyebilecekleri daha yüksek bir standart sağlıyor.

Taşınabilir televizyonlardan olan Philie TV ise kullanıcıların farklı amaçlar için diledikleri her yere götürebilecekleri, pille çalışan eşsiz bir akıllı TV. Gerek Z kuşağının mobil yaşam tarzına gerekse izleme alışkanlıklarına uyum sağlamak üzere tasarlanan TV with ME de taşınabilir bir akıllı televizyon olarak özgün tasarımı sayesinde, odalar arasında rahatlıkla taşınabiliyor.

Fuarda sergilenen Dolby Vision IQ teknolojisi ise odadaki değişen ışıklandırmaya ve oynatılan farklı içerik türlerine dinamik olarak uyum sağlarken cihazın tüm yeteneklerini de en üst düzeye çıkartıyor.

Vestel, IFA 2022’de tüm mekanik ve elektronik bileşenlerinin, gerekli yazılım çözümlerinin ve ekranlarda kullanılan ara yüzlerin tasarımında Vestel mühendislerinin imzası olan araç içi ekran çözümlerini tanıttı.

Fuarda ilgi gören bir diğer ürün ise yenilikçi ekran çözümleri sunan yeni nesil Dijital Bilgilendirme Ekranları: Vestel Prime Plus Serisi. Seri, sunduğu UHD çözünürlük, farklı parlaklık (500, 700) ve boyut seçenekleri (43, 50, 55 ve 65 inç) ile pazarın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veriyor. Prime+ serisi, Android 9.0 platformu ile çalışıyor.

Vestel Görsel Çözümleri, yenilikçi bir bakış açısına sahip P2.6 ve P2.0 ürün gruplarıyla iç mekanlara yönelik, LED ekran ürünleri ile de ekran teknolojileri pazarına katkıda bulunuyor.

LED wall yelpazesinin yanı sıra Vestel, ekran boyutunun sınırını daha da ileriye taşıyan sabit boyutlu 120 inç LED ekranını da fuarda tanıttı.

Yüksek ortam ışıklı iç mekanlar için tasarlanan Vestel Yüksek Parlaklıklı Dijital Bilgilendirme Ekranı Serisi (sergilenen ekran boyutları: 32, 49 ve 55 inç) ise opsiyonel IP5x özellikleri sayesinde, otobüs/tren istasyonları veya havalimanlarında sunduğu toza dayanıklı uygulama imkânı ile yarı dış ortamlar için kullanım kolaylığı sağlıyor.

Vestel’in Buharlı Fırın ailesinin en yeni üyeleri olan Steam Base ve Steam Base+ ise kullanıcılara buhar destekli pişirme fonksiyonları sayesinde, suyunu kaybetmeyen rostolar yapma ve pişirme sırasında etin dışında çıtırlığı elde etmelerine imkan sağlıyor.

Sensör Teknolojili Ankastre Fırın, TFT Dokunmatik Ekran ara yüzüne sahip ve partikül analiz sensörü ve BurnGuard fonksiyonu ile mükemmel yemek pişirme deneyimi sunuyor.

Renkli TFT kumandalı 78 cm V-flex İndüksiyon Ankastre Ocak, sıcaklık sensörleriyle yanmayı ve aşırı kaynamayı önlüyor.

Vestel Ankastre fırınlardaki özel SousVide fonksiyonu ile de gıdalar düşük sıcaklıklı su banyosunun içinde tam olarak arzulanan pişme düzeyinde daha sağlıklı ve homojen biçimde pişirilebiliyor.

EggWiser teknolojisi sayesinde de yumurtalar belirli bir bölme içinde tutulup kaynatılabiliyor.

UVC ışıklarına sahip gelişmiş hava temizleme teknolojisi PureBeam+ ile donatılan Premium Vestel Buzdolapları ise bu özelliği ile hoş olmayan kokuları temizleyerek hijyen sağlıyor.

FlexHeatTech, kontrolü kullanıcıya vererek günlük hayatı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, evin dışındayken dahi uzaktan kumanda yardımıyla donmuş gıdaların buzunu dondurucudaki 2 sıcaklık kontrollü özel bölmede çözebiliyorlar.

Vestel’in yeni teknolojisi Rairbow Klima, sürekli olarak içindeki hava kalitesini ölçer ve kullanıcıyı bilgilendiriyor. Klima üzerindeki LED ambiyans aydınlatmaları ortam hava kalitesi iyi seviyede olduğunda yeşil, buz mavisi, mavi veya mora dönüyor.

WiseFlow teknolojisi ise klimanın soğutma modunda çalışabileceği en yüksek dış sıcaklık değeri olan +55 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor.

Vestel’in yeni hareket sensörlü klimaları ise odadaki hareketi algılayarak ev güvenliğine yardımcı oluyor.

- "En üst teknolojiyi artık akıllı beyaz eşyalar ile de kullanıcıların evlerine getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, en üst teknolojiyi artık sadece akıllı televizyonlarla değil, aynı zamanda akıllı beyaz eşyalar ile de kullanıcıların evlerine getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkes için daha akıllı yaşam vizyonumuz, geliştirdiğimiz Vestel Evin Aklı ve VeeZy uygulamalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Bu uygulamalarda sunduğumuz dijital hizmetler ve iş birliklerimiz sayesinde kullanıcılarımıza çok daha kapsamlı bir akıllı hayat deneyimi yaşatıyoruz. Yurt içinde Vestel Evin Aklı uygulamamız, dünyada ise VeeZy uygulamamız, sadece akıllı cihazlara yönelik birer uygulama değil, kullanıcılar için bir ev asistanı gibi."

Kullanıcıların hayatında daha fazla kolaylık ve seçenek sağlanması için birlikte çalışabilirliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, Home Connectivity Alliance (HCA) Yönetim Kurulu Üyesi olduklarının altını çizdi.

Erdoğan, son kullanıcıların tek bir mobil uygulama üzerinden birliğe üye markaların akıllı ürünlerini kullanabilmesi için ortak bir iletişim altyapısı oluşturduklarını belirtti.