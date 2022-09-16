Vestel'in yenilikçi ürünlerine Alman VDE'den tam not

İSTANBUL (AA) - Vestel'in yenilikçi teknolojileri sayesinde daha az enerji ve su tüketen beyaz eşya ürünleri, Avrupa'nın en prestijli bağımsız test kuruluşlarından Alman VDE'den tam not aldı.

Vestel açıklamasına göre, 2-6 Eylül'de Berlin'de düzenlenen IFA Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Fuarı'nda sergilenen teknolojilerin başarısı raporla taçlandı.

Vestel'in tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği ve IFA 2022'de sergilenen yenilikçi ürünleri VDE'den tam not aldı. Sertifikalar VDE Yönetim Kurulu Üyesi Sven Öhrke tarafından Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel olarak ürettikleri teknolojinin sürdürülebilirliğe hizmet etmesi gerektiğinin farkındalığıyla çalıştıklarını belirterek, "Teknolojimizle sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılıyoruz. Almanya merkezli saygın bağımsızlı test kuruluşu VDE'den bu yıl da yeni teknolojilerimizle aldığımız raporlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesi niteliğinde.

Bu sene IFA'daki 3 bin metrekarelik Vestel standında teknolojilerimizi sektör ve tüketicilerle buluşturduk. Avrupa'da yükselen enerji ve su maliyetleri sonrasında ürünlerimizin tasarruf özellikleri fuarda büyük ilgi gördü. Bir kez daha AR-GE vizyonumuzun isabetliliğini görüyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vestel'in Rainfall teknolojisine sahip çamaşır makinesi, A sınıfından yüzde 40 daha az enerji ve sadece 32 litre su tüketimi ile, Multi-Inverter teknolojisine sahip çamaşır kurutma makinesi ise A+++ sınıfından yüzde 20 daha az enerji tüketimiyle VDE'den rapor aldı. Ayrıca çamaşır kurutma makinesinde yoğuşturma çevriminden toplanan yaklaşık 10 litre hacmindeki suyun çamaşır makinesinde yeniden kullanımını sağlayan "Su Geri Kazanım Sistemi" projesi de dikkati çekti.

Temel hedefi inovasyon, güvenlik ve kalite anlamında uluslararası standartlara yön verip bağımsız testler yapmak olan ve en prestijli bağımsız enstitülerden biri olarak gösterilen VDE, elektrikli kişisel aletlerden ev ve bilişim teknolojisi ürünlerine kadar günlük yaşamda kullanılan cihazlarla ilgili testler yapıyor.

