Veteran atletin madalyası satılmadı

Veteran atlet Ali Olgun Örkiz, Sosyal Hizmetler Kurumuna gelirini bağışlayacağı madalyasını satamadı.

Zonguldak’ta 42 yıldır atletizm branşı uğraşan veteran milli sporcusu Ali Olgun Orkiz, Balkan Şampiyonasında elde ettiği 3’üncülük madalyasını en çok değer biçene satarak gelirini Sosyal Hizmetler Kurumuna vereceğini açıklamıştı. Veteran atlet Örkiz’in bu anlamlı hareketi ise atletizm camiasından büyük takdir toplamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde veteran atletin madalyasını satılmadı. Ali Olgun Orkiz madalyasının satılamadığı için hayal kırılığı yaşadı. Öte yandan hayır severlerin biran önce Örkiz’in madalyasını alarak destek vermesi bekleniyor.

Veteran atlet Ali Olgun Örkiz, ’’Büyük bir uğraş verdiğim Balkan Şampiyonası 3. madalyamı satamadım. Kimse madalyasını satmaya kıyamaz ama ben hayırlı bir işe imza atmak için böyle bir şey düşündüm.Eğer satılsaydı gelirini Sosyal Hizmetler Kurumuna bağışlayacaktım. Ama olmadı. Halkımız bu konuda çok duyarsız. İnşallah biran önce alıcı çıkarda çocukları sevindiririz. Eğer madalyaya alıcı çıkmazsa satmaktan vazgeçeceğim"diye konuştu.

